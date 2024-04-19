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В Туапсе 23 апреля на сутки отключат холодную воду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-23-aprelya-na-sutki-otklyuchat-holodnuyu-vodu
В Туапсе 23 апреля на сутки отключат холодную воду
Фото pixabay.com

Водозаборные сооружения в городе остановят с 8:00 23 апреля до 8:00 24 апреля.

Приостановка водоснабжения в городе связана с проведением завершения работ по строительству участков магистральных водоводов централизованной системы водоснабжения.

Жителей просят запастись питьевой водой, сообщает пресс-служба администрации Туапсе в Telegram.

Читайте также: завершено строительство 4-го этапа водовода от Неберджаевской до Кабардинки.

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