В Туапсе 23 апреля на сутки отключат холодную воду

Водозаборные сооружения в городе остановят с 8:00 23 апреля до 8:00 24 апреля.

Приостановка водоснабжения в городе связана с проведением завершения работ по строительству участков магистральных водоводов централизованной системы водоснабжения.

Жителей просят запастись питьевой водой, сообщает пресс-служба администрации Туапсе в Telegram.

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