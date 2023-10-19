В Туапсе 21 октября пройдут учения военно-морской базы со стрельбами

Учения проведут в акватории морского порта Туапсе 21 октября с 11:00 до 13:00.

По данным администрации морских портов Черного моря, силы Новороссийской военно-морской базы проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.

В связи с этим в акватории морпорта Туапсе закроют движение судов и маломерных плавсредств. Жителей города просят сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Туапсе в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 октября в акватории морпорта Туапсе военные провели морские учения с тренировочными стрельбами.