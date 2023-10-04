В порту Туапсе 7 октября пройдут морские учения со стрельбами

Учения Новороссийской военно-морской базы пройдут в акватории морского порта Туапсе 7 октября с 11:00 до 15:00.

В ходе учений будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. Движение судов и маломерных плавсредств в акватории морпорта Туапсе будет закрыто.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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