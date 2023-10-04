Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В порту Туапсе 7 октября пройдут морские учения со стрельбами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-portu-tuapse-7-oktyabrya-projdut-morskie-ucheniya-so-strelbami
В порту Туапсе 7 октября пройдут морские учения со стрельбами
Фото пресс-службы администрации Туапсе

Учения Новороссийской военно-морской базы пройдут в акватории морского порта Туапсе 7 октября с 11:00 до 15:00.

В ходе учений будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. Движение судов и маломерных плавсредств в акватории морпорта Туапсе будет закрыто.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Читайте также: масштабные учения в преддверии Дня гражданской обороны прошли в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях