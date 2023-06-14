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В Туапсе 14 июня включат сирены, предупреждающие об опасности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-14-iyunya-vklyuchat-sireny-preduprezhdayushhie-ob-opasnosti
В Туапсе 14 июня включат сирены, предупреждающие об опасности
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Систему оповещения включат в 10:00 на территории Туапсинского НПЗ в рамках плановой проверки.

В городе включат электрические сирены и голосовое оповещение о проводимой проверке по громкой связи.

Жителей и гостей Туапсе призвали сохранять спокойствие и не покидать рабочие места после включения сирен, сообщает пресс-служба администрации города.

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