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В ЦУР Краснодарского края за ноябрь поступило почти 19 тыс. обращений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsur-krasnodarskogo-kraya-za-noyabr-postupilo-pochti-19-tys-obrashhenij
В ЦУР Краснодарского края за ноябрь поступило почти 19 тыс. обращений
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании 5 декабря подвел итоги работы Центра управления регионом за два года.

Глава региона отметил, что ЦУР стал важнейшим инструментом обратной связи с жителями Кубани.

«Два года назад — в ноябре 2020 года — мы открыли краевой Центр управления регионом. За это время специалисты обработали более 400 тыс. сообщений, а сам ЦУР стал важнейшим инструментом обратной связи с жителями. Его работа позволяет оперативно отвечать на вопросы людей и принимать эффективные управленческие решения», — сказал Кондратьев.

Глава краевого ЦУР Юрий Шевченко рассказал, что в ноябре через «Госуслуги» поступило порядка 11 тыс. сообщений.

«Из них более 6 тыс. касаются электронной записи к врачу из-за закрытия портала kuban-online.ru и перехода сервиса «запись на прием к врачу» на «Госуслуги». Также жители задавали вопросы про выплаты на детей и состояние автомобильных дорог», — сказал Шевченко.

Кроме того, свыше 7,8 тыс. сообщений зафиксировали через систему «Инцидент Менеджмент». Это на 19% больше, чем в октябре. Чаще всего вопросы задавали жители Горячего Ключа, Анапы, Сочи, Новороссийска и Крымского района. Больше всего сообщений было по поводу несвоевременного вывоза мусора, состояния дорог, благоустройства, отсутствия отопления и воды.

Шевченко подчеркнул, что 41 муниципалитет не допустил ни одной просрочки по предоставлению ответов. В топ-5 муниципалитетов по этому показателю вошли администрации Сочи, Новороссийска, Анапы, Горячего Ключа и Крымского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: за три года число жалоб и вопросов от жителей Кубани сократилось на 60%.

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