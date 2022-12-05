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Кондратьев: за три года число жалоб и вопросов от жителей Кубани сократилось на 60%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-za-tri-goda-chislo-zhalob-i-voprosov-ot-zhitelej-kubani-sokratilos-na-60
Кондратьев: за три года число жалоб и вопросов от жителей Кубани сократилось на 60%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал на расширенном планерном совещании 5 декабря.

Глава Кубани подчеркнул, что обращения граждан — это точный индикатор результатов работы власти.

«За последние три года жители видят изменения к лучшему в жизни городов и районов края, поэтому количество вопросов от них сократилось на 60%. Но впереди у нас еще много работы. В этом году в администрацию края поступило более 90 тыс. обращений. За каждой жалобой находится человек, которому важно решение вопроса. Призываю коллег избегать формального отношения к ответам. Безразличие и отписки подрывают доверие. Сегодня жители возлагают особые надежды на нашу с вами работу. Мы не можем их подвести», — сказал Кондратьев.

По словам губернатора, наибольшее число обращений касается сферы ЖКХ. Таких поступило более 12 тыс. В частности, жителей Кубани волнуют вопросы догазификации. Так, часть жителей Краснодара, Абинского, Отрадненского, Павловского, Калининского, Брюховецкого районов заключили договоры на догазификацию весной, но все еще не подключились к газу.

Вице-губернатор Андрей Прошунин сообщил, что основной причиной стали задержки финансирования. Его получили только в августе.

«В рамках регионального штаба проводим совещания на тему догазификации, чтобы понимать какие проблемы еще необходимо решить. Встречаемся с газораспределительными организациями. До конца года выполним все поставленные задачи», — цитирует Прошунина пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае от семей участников СВО поступило более 6,5 тыс. обращений.

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