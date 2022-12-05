В Краснодарском крае от семей участников СВО поступило более 6,5 тыс. обращений
Почти половина из обращений на Кубани касается выплат мобилизованным. Также люди обращаются с бытовыми вопросами — ремонта жилья, закупки дров, подключения газа, устройства детей в школы и детсады, помощи с трудоустройством.
Речь о помощи семьям мобилизованных, добровольцев и военнослужащих шла на планерке под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
«Поддержка военнослужащих и их близких — наша главная задача. Мы должны настраивать диалог и взаимодействие с каждой семьей. Это принципиально важно, особенно в условиях сегодняшних вызовов. Ребятам, которые сейчас защищают Родину, важно знать, что их родным помогут решить все возникающие проблемы», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
По словам директора краевого департамента внутренней политики Александра Топалова, все эти обращения под особым контролем ведомства. Сейчас обращений стало намного меньше — около 20 в день против 100 в начале сентября.
По поручению Вениамина Кондратьева, за каждой семьей, нуждающейся в помощи, закреплен волонтер и представитель власти, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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