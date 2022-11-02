Путин поручил губернатору Краснодарского края продолжать поддержку мобилизованных

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В ходе рабочей встречи в Сочи Владимир Путин напомнил о необходимости оказывать поддержку жителям Краснодарского края, призванным в рамках частичной мобилизации.

Президент назвал поддержку мобилизованных «важнейшим направлением деятельности администрации».

«Хочу еще раз заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах: обязательно продолжайте оказывать поддержку, не забывайте про семьи наших граждан — военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество», — сказал Путин.

В Краснодарском крае по инициативе губернатора участники СВО получают единовременную выплату. Ее назначают как мобилизованным, так и контрактникам-добровольцам, отправившимся служить после 21 сентября.

«Сегодня по 100 тыс. рублей получает семья каждого мобилизованного. Для них это очень важная поддержка. Вижу, с какой заботой и вниманием вы относитесь к семьям ребят, которые защищают интересы России», — сказал Кондратьев.

По поручению главы Кубани списки мобилизованных направили главам муниципалитетов. Главы городов и районов узнают о проблемах семей участников СВО и оказывают помощь.

Путин подчеркнул, что поддержка таких семей — важное направление общей работы.

«Вас прошу, и всю вашу команду настроиться на это как на одно из важнейших поручений и важнейших направлений деятельности администрации края», — цитирует Путина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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