Путин поручил Кондратьеву продолжать поддержку товаропроизводителей и фермеров Кубани

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рабочая встреча президента РФ и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошла 1 ноября в Сочи. В ходе встречи обсудили развитие АПК в Краснодарском крае.

Владимир Путин подчеркнул необходимость продолжать оказывать поддержку крупным производителям и фермерским хозяйствам региона.

«Очень просил бы вас не забывать то, о чем вы сами мне неоднократно говорили, а именно — оказывать поддержку крупным товаропроизводителям. Не забывать, конечно, и о фермерских хозяйствах, которые всегда составляли значительную часть экономики региона», — сказал Путин.

Глава Кубани рассказал о мерах поддержки, действующих в Краснодарском крае. Отметил, что к развитию АПК привлекают инвесторов, открывают новые предприятия.

По мнению президента, важно выстроить работу так, чтобы бюрократия не мешала фермерам пользоваться инструментами, которые предоставляет для них государство.

«В целом по всем отраслям сельского хозяйства результат серьезный. Доля «фермерского куска» в большом пироге урожая стала существенна, потому что сегодня они защищены, чувствуют себя наравне с агрохолдингами. Их интересы учитываются в общей агропромышленной составляющей региона», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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