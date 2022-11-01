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Путин поручил представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов в России

Политика
01.11.2022 21:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-predstavit-predlozheniya-po-sozdaniyu-kruglogodichnyh-morskih-kurortov-v-rossii
Путин поручил представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов в России
Фото пресс-службы Кремля

Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля по итогам заседания президиума госсовета.

«Представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 млн человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также по мастер-планированию таких территорий», — говорится в поручении.

Согласно документу, представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов должно Правительство РФ до 1 марта 2023 года, сообщает RT.

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