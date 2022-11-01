Путин поручил рассмотреть вопрос введения нулевой ставки НДС для туроператоров
Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля по итогам заседания президиума госсовета.
«Правительству РФ в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы. Об установлении ставки 0% по налогу на добавленную стоимость для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность для организаций, предоставляющих гостиничные услуги», — говорится в поручении.
Доклад по этому поручению необходимо предоставить до 1 декабря текущего года.
Путин также поручил кабмину до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство, для координации действий властей и органов местного управления по вопросам эксплуатации пляжей и использования акваторий.
Кроме того, президент поручил высшим должным лицам регионов РФ рассмотреть привлечение сотрудников ЧОП, общественников и народных дружин для обеспечения правопорядка на курортах, где число туристов превышает количество местного населения. Путин предложил в этом вопросе опираться на опыт МВД и Росгвардии. Эти меры необходимы для безопасности отдыхающих.
Доклад по этому поручению должны предоставить до 1 августа 2023 года.
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