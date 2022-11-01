Путин поручил рассмотреть вопрос введения нулевой ставки НДС для туроператоров

Путин поручил рассмотреть вопрос введения нулевой ставки НДС для туроператоров

Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля по итогам заседания президиума госсовета.

«Правительству РФ в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы. Об установлении ставки 0% по налогу на добавленную стоимость для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность для организаций, предоставляющих гостиничные услуги», — говорится в поручении.

Доклад по этому поручению необходимо предоставить до 1 декабря текущего года.

Путин также поручил кабмину до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство, для координации действий властей и органов местного управления по вопросам эксплуатации пляжей и использования акваторий.

Кроме того, президент поручил высшим должным лицам регионов РФ рассмотреть привлечение сотрудников ЧОП, общественников и народных дружин для обеспечения правопорядка на курортах, где число туристов превышает количество местного населения. Путин предложил в этом вопросе опираться на опыт МВД и Росгвардии. Эти меры необходимы для безопасности отдыхающих.

Доклад по этому поручению должны предоставить до 1 августа 2023 года.

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