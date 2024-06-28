В ЦРБ Кущевского района закупят современный аппарат МРТ

Соответствующее поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 июня по итогам личного приема граждан.

Жители Кущевского района обратились к главе Кубани с просьбой установить в районную больницу аппарат МРТ. Сейчас за качественной диагностикой им приходится ездить в медучреждения Краснодара.

«Договорились, что необходимый аппарат приобретем. Кроме того, дал поручение министру здравоохранения обеспечить такими аппаратами больницы удаленных райцентров», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Также к губернатору обратилась многодетная мать из Северского района с просьбой помочь разобраться в ситуации с земельным участком. Кондратьев поручил главе муниципалитета проконтролировать работу по подбору для таких семей земель под индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, жители села Архипо-Осиповка попросили главу Кубани помочь с реконструкцией местного футбольного поля. После проливных дождей его затопило, из-за чего покрытие поля пришло в негодность.

«Договорились, что этот объект передадим спортшколе, разработаем проект строительства полноценного профессионального футбольного поля с трибунами и необходимой инфраструктурой», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что строительство нового спортобъекта должно стартовать весной 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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