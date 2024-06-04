Кондратьев и Устинов приняли участие в приеме граждан на Кубани

Прием провел полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об этом 4 июня.

По словам главы Кубани, с просьбой благоустроить парк 30-летия Победы обратилась жительница станицы Каневской Елена Бутенко. Губернатор подчеркнул, что Каневская — самая крупная станица региона, в которой проживает свыше 46 тыс. человек. Проект благоустройство парка стал победителем прошлого года в ходе голосования по нацпроекту «Жилье и городская среда». Муниципалитет уже подал заявку на финансирование. Стоимость — 150 млн рублей. Работы стартуют в августе и закончатся в 2025 году, рассказал глава края.

«Для жителей и гостей станицы обустроим спортивное поле с трибунами, создадим спортивную зону с уличными тренажерами, установим беседки для отдыха, оборудуем музей военной техники под открытым небом, парк аттракционов, пляж и пирс на реке», — написал Кондратьев в Telegram.

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