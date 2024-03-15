В ЦОН опровергли вскрытие комплекса обработки бюллетеней в Краснодаре

Информация о том, что комплекс обработки избирательных бюллетеней якобы был вскрыт на избирательном участке 6301 в Прикубанском округе Краснодара, появилась в соцсетях 15 марта.

Ее опубликовал в своем Telegram-канале представитель партии КПРФ Александр Сафронов.

Эксперты Центра общественного наблюдения Кубани просмотрели видеозапись с указанного избирательного участка. Кроме того, они пообщались с находившимися там наблюдателями.

Наблюдатели сообщили, что перед открытием избирательного участка для избирателей участковая избирательная комиссия провела тестирование КОИБ. После проверки избирательная комиссия должна была его опломбировать, однако, оказалось, что имеющиеся пластиковые пломбы не подходят к соответствующим разъемам на корпусе КОИБа. В итоге КОИБ опечатали бумажной пломбой с печатью УИКа. Это допустимо в соответствии с избирательным законодательством. Эксперты ЦОН убедились, что в данной ситуации нарушения нет.

Федеральный эксперт, почетный адвокат России, представитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Москвы Владимир Самарин отметил, что информация о мнимом нарушении была опубликована Сафроновым намеренно и далека от истины. Сафронов зафиксировал не вскрытие КОИБа, а процедуру его проверки и опломбирования.

От других участников жалоб на данную ситуацию не поступало, сообщает пресс-служба Общественной палаты Кубани в Telegram.

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