Министр здравоохранения Кубани Филиппов проголосовал на выборах президента РФ

Избирательный участок глава краевого минздрава посетил в первый день выборов 15 марта.

«Сегодня мы все выбираем будущее нашей страны. Это долг каждого гражданина. От того, придете ли вы на выборы, будет зависеть дальнейшее развитие не только Краснодарского края, но и всей Российской Федерации. Медработники Кубани делают выбор в пользу сильной страны и уверенного будущего», – написал в соцсетях Евгений Филиппов.

Также свой выбор сделал руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

«Именно сейчас, в условиях новых вызовов, нам нужна сильная и независимая страна, мы выбираем будущее России и нашего края. Приходите на избирательные участки и сделайте свой выбор» – отметил он.

В Краснодарском крае около 4,4 млн избирателей. Для соблюдения избирательного права зарегистрировано более 15 тыс. наблюдателей, в том числе свыше 5,6 тыс. независимых наблюдателей от Общественной палаты РФ и Краснодарского края.

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