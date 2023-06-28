В Центробанке России не исключили возможность повышения ключевой ставки

Ключевая ставка в сентябре 2022 года была снижена до 7,5% годовых. Ее могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России.

Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что ключевая ставка оставалась неизменной длительный период, потому что соответствовала планам по стабилизации инфляции в районе 4%.

«Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», — сказал Заботкин.

По его словам, происходит увеличение внутреннего спроса со стороны частного и государственного секторов, ускорение кредитования в последние месяцы.

«Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», — цитируют зампредседателя ЦБ РФ РИА «Новости».

Читайте также: Центробанк РФ в первой половине июня сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.