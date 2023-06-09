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Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentrobank-rf-sohranil-klyuchevuyu-stavku-na-urovne-7-5-godovyh
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
Фото пресс-службы Банка России

Решение об этом совет директоров Банка России принял 9 июня. Ключевая ставка в РФ ожидаемо осталась на прежнем уровне — 7,5% годовых.

В ЦБ отметили, что темпы прироста цен в стране продолжают увеличиваться. Ценовые ожидания предприятий и инфляционные ожидания населения остаются на повышенном уровне.

Экономическая активность в России увеличивается быстрее, чем предполагали эксперты в апрельском прогнозе. Происходит активное восстановление внутреннего спроса.

Проинфляционные риски по-прежнему создают ухудшение условий состояния рынка и внешней торговли. Дальнейшие решения по уровню ключевой ставки Центробанк будет принимать с учетом ожидаемой и фактической динамики инфляции, сообщает RT.

Читайте также: инфляция по итогам 2022 года в России составила 11,9%. Об этом на первом совещании президента с членами правительства заявил глава ведомства Максим Решетников.

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