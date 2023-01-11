Минэкономразвития: инфляция по итогам 2022 года в России составила 11,9%

Об этом на первом совещании президента с членами правительства заявил глава ведомства Максим Решетников.

По его словам, инфляция по итогам года составила 11,9%. При этом она резко замедлится в конце первого квартала 2023 года на фоне высокой базы марта 2022 года. Однако во втором квартале инфляция может временно снизиться ниже таргета в 4%.

«Поэтому удержание инфляции в этих параметрах (в районе 4%) и стабилизация ее во втором полугодии — это действительно одна из таких ключевых задач года, которая нам сейчас позволяет более уверенно планировать все процессы», — цитирует Решетникова «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее министр финансов заявлял, что инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%. Он отметил, что правительству удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность.