Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%
Экономика
29.12.2022 11:06
Об этом 29 декабря в эфире федерального телеканала сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Он отметил, что правительству удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность.
«Думаю, что мы неплохо поработали. Главное, что нам удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность. Мы справились с инфляцией. И по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания были, конечно, изначально гораздо выше», — цитирует Силуанова ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае годовая инфляция снизилась до 11,1%. По итогам 2023 года прогнозируется инфляция в диапазоне 5-7%.
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