Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%

Об этом 29 декабря в эфире федерального телеканала сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что правительству удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность.

«Думаю, что мы неплохо поработали. Главное, что нам удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность. Мы справились с инфляцией. И по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания были, конечно, изначально гораздо выше», — цитирует Силуанова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае годовая инфляция снизилась до 11,1%. По итогам 2023 года прогнозируется инфляция в диапазоне 5-7%.