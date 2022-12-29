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Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ministr-finansov-rf-inflyatsiya-v-strane-po-itogam-goda-sostavit-poryadka-12
Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 29 декабря в эфире федерального телеканала сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что правительству удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность.

«Думаю, что мы неплохо поработали. Главное, что нам удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность. Мы справились с инфляцией. И по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания были, конечно, изначально гораздо выше», — цитирует Силуанова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае годовая инфляция снизилась до 11,1%. По итогам 2023 года прогнозируется инфляция в диапазоне 5-7%.

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