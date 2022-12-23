Годовая инфляция снизилась до 11,1% в Краснодарском крае

Об этом сообщили на коммуникационной сессии по вопросам денежно-кредитной политики, которая прошла в Краснодаре.

Участие в мероприятии принял министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Решения по ключевой ставке влияют на экономику Краснодарского края и страны в целом, а значит, и на жизнь каждого жителя. Банк России в этом году второй раз подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 7,5% годовых из-за понятных рисков для экономики. К слову, это даже на 1% ниже показателя, с которым мы встречали 2022 год. Это поможет региону сохранять равновесие и продолжать адаптироваться к происходящим изменениям. Для Кубани, которая по объемам экономики находится в десятке крупнейших субъектов страны, это важно», — сказал Юртаев.

По словам главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, по итогам 2023 года прогнозируется инфляция в диапазоне 5-7%.

«В части денежно-кредитной политики наши цели и задачи не меняются. Мы по-прежнему нацелены на поддержание ценовой стабильности. По итогам 2023 года мы прогнозируем инфляцию в диапазоне 5-7% и возвращение инфляции к цели вблизи 4% в 2024 году», — сказал Тремасов.

Особое внимание на встрече уделили региональному аспекту. Эксперты отметили, что годовая инфляция в Краснодарском крае упала до 11,1% после 17,5% в апреле. Показатель остается ниже среднего значения по стране. Этому способствует высокая самообеспеченность продовольственными товарами и, соответственно, меньшее влияние логистических издержек. В текущем году регион пострадал от санкций меньше многих другие. В первую очередь это обусловлено активным развитием сельского хозяйства и внутреннего туризма, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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