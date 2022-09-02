В Центробанке рассказали, что валютные счета россиян стали «де-факто рублевыми»

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

После ужесточения санкций со стороны Запада в марте 2022 года экономическая сущность валютных вкладов в российских банках заметно изменилась, отметил первый зампред Центробанка России Дмитрий Тулин.

«Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу. Именно это приводит к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики», — заявил Тулин.

Он подчеркнул, что российские банки по-прежнему могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях, но выполнять обязательства по платежам в долларах и евро становится все более проблематичным.

По словам Тулина, это происходит по двум причинам: из-за нехватки наличной валюты и проблематичности переводов за границу и использования там банковских карт.

В начале марта ЦБ РФ на 6 месяцев ввел ограничение на снятие наличной валюты в банках. Физлицам разрешили снимать суммы не более 10 тыс. долларов, сообщает РБК.

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