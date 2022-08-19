В ЦБ рассказали, в каких валютах лучше хранить сбережения

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Людям, которым важно хранить деньги в России, стоит использовать валюты, которые не попадут под санкции и не будут заблокированы.

Для тех, кто вынужден держать средства в валютах стран, которые ввели санкции, специалисты советуют изучить возможность открытия счета за рубежом.

«После введения санкций средства в долларах внутри России больше не являются таким надежным способом сбережений, которым многие их считали. Санкции могут ужесточаться, и ни банки, ни ЦБ не смогут на это повлиять», — пишет образовательный Telegram-канал Центрального банка «Финансовая культура».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года. Лимит для снятия с валютного счета или вклада — 10 тыс. долларов или евро.