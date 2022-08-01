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Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года

Экономика
01.08.2022 12:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/bank-rossii-prodlil-ogranicheniya-na-snyatie-nalichnoj-valyuty-do-9-marta-2023-goda
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года
Фото unsplash.com

В Банке России приняли решение продлить ограничение на снятие наличной валюты еще на полгода. Лимит для снятия с валютного счета или вклада — 10 тыс. долларов или евро.

Сообщается, что до 9 марта 2023 года также сохраняются ограничения на приобретение валюты. Банки могут продавать только евро и доллары США, поступившие в кассы после 9 апреля текущего года. По иным валютам ограничений нет.

Также для юрлиц — резидентов продлили ограничения на получение командировочных в валюте. Выдают не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. Наличные в указанных валютах не выдают юрлицам — нерезидентам.

«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении Банка России.

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