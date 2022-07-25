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СМИ: Банк России планирует возобновить выпуск банкнот номиналом в 10 рублей

Экономика
25.07.2022 07:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-bank-rossii-planiruet-vozobnovit-vypusk-banknot-nominalom-v-10-rublej
СМИ: Банк России планирует возобновить выпуск банкнот номиналом в 10 рублей
Фото пресс-службы Банка России

В ЦБ рассматривают возможность к концу года возобновить печать десятирублевых купюр образца 1997 года.

Это объясняют возросшими затратами на чеканку монет после подорожания металла в 2009 году. Десятирублевую купюру Центробанк не заказывал Гознаку с 2013 года.

Зампредседателя Банка России Сергей Белов отметил, что для увеличения срока службы бумажных десятирублевок их будут лакировать.

«В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе», — сказал Белов.

Он подчеркнул, что после подорожания металла в 2009 году чеканка монет в 10 рублей стала затратной. Увеличив срок службы бумажных купюр, можно добиться положительного экономического эффекта.

«Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко», — сказал он.

Бумажные купюры не заменят монеты полностью. В обращении останутся и банкноты, и монеты, пишут «Известия».

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