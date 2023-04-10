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В Центробанке объяснили резкое ослабление курса рубля к доллару и евро

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentrobanke-obyasnili-rezkoe-oslablenie-kursa-rublya-k-dollaru-i-evro
В Центробанке объяснили резкое ослабление курса рубля к доллару и евро
Фото unsplash.com

На прошлой неделе курс рубля снижался к основным мировым валютам. Курсы евро и доллара достигли рекордных значений с апреля прошлого года.

По данным на 10 апреля, курс доллара составляет 81,6 рубля, а курс евро — 88,6 рубля. Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что курс рубля снижается из-за того, что РФ проходит нижнюю точку поступления выручки с экспорта, которая следует за ценой и объемами продаж с отставанием. Это связано с тем, что оплата за экспортные товары приходит в течение трех месяцев после отгрузки продукции.

«После того как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться», — рассказал Заботкин.

Он добавил, что динамика курса рубля в ближайшее время будет более спокойной, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что курс рубля продолжит снижаться к евро и доллару в отсутствие факторов для укрепления. По его словам, спрос на валюту в РФ увеличивается по мере роста импорта.

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