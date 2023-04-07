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Курс евро 7 апреля поднялся выше 91 рубля, курс доллара — выше 83 рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurs-evro-7-aprelya-podnyalsya-vyshe-91-rublya-kurs-dollara-vyshe-83-rublej
Курс евро 7 апреля поднялся выше 91 рубля, курс доллара — выше 83 рублей
Фото martaposemuckel, pixabay.com

Об этом стало известно во время торгов на Московской бирже. Курс рубля стабильно снижается по отношение к основным мировым валютам уже несколько дней подряд.

По данным на 12:51, курс евро вырос на 2,11% и поднялся до 91,03 рубля впервые с 6 апреля 2022 года. Курс доллара увеличился до 83,04 рубля также впервые с 6 апреля прошлого года.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что курс рубля продолжит снижаться к евро и доллару в отсутствие факторов для укрепления. По его словам, спрос на валюту в РФ увеличивается по мере роста импорта.

«Наверняка стоит ожидать продолжения тенденции, когда рубль будет ослабевать к евро и доллару. Впрочем, это не отменяет возможности некоторого укрепления национальной валюты в ближайшее время», — рассказал Деев.

Он предположил, что в ближайшее время рубль сможет отвоевать позиции на бирже — евро будет стоить 88 рублей, а доллар 79 рублей. Такая перспектива возможна уже в апреле или до конца II квартала текущего года, сообщает RT.

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