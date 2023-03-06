Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bank-rossii-prodlil-ogranicheniya-na-snyatie-nalichnoj-valyuty-do-9-sentyabrya
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября
Фото unsplash.com

Ограничение будет действовать для физических и юридических лиц еще в течение полугода.

Кроме того, продлили запрет банкам взимать комиссию с граждан при выдаче валюты с вкладов и счетов.

«Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях», — сообщили в ЦБ.

Российские банки продолжат продавать гражданам доллары США и евро, которые поступили в кассы с 9 апреля 2022 года. Ограничений на продажу другой иностранной валюты при этом нет, добавили в банке.

Наличные деньги на командировочные расходы юридические лица-резиденты могут получить исходя из установленных в законодательстве нормативов оплаты, но не более 5 тыс. долларов или эквивалентной суммы в евро, фунтах стерлингов и японских иенах. На другие валюты ограничения не распространяются.

Юридическим лицам-нерезидентам наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах не выдаются. На другие валюты при этом ограничений нет.

[/sc][/sc]

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — сообщает пресс-служба Банка России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее ЦБ анонсировал продление ограничений на снятие наличной валюты.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
  2. Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
  3. Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
  4. Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
  5. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
  6. По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях