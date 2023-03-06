Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

Ограничение будет действовать для физических и юридических лиц еще в течение полугода.

Кроме того, продлили запрет банкам взимать комиссию с граждан при выдаче валюты с вкладов и счетов.

«Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях», — сообщили в ЦБ.

Российские банки продолжат продавать гражданам доллары США и евро, которые поступили в кассы с 9 апреля 2022 года. Ограничений на продажу другой иностранной валюты при этом нет, добавили в банке.

Наличные деньги на командировочные расходы юридические лица-резиденты могут получить исходя из установленных в законодательстве нормативов оплаты, но не более 5 тыс. долларов или эквивалентной суммы в евро, фунтах стерлингов и японских иенах. На другие валюты ограничения не распространяются.

Юридическим лицам-нерезидентам наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах не выдаются. На другие валюты при этом ограничений нет.

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«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — сообщает пресс-служба Банка России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее ЦБ анонсировал продление ограничений на снятие наличной валюты.