Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты

Об этом 16 февраля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас нет возможности снять действующие валютные ограничения, однако они будут продлены с изменениями.

«Мы сначала ввели жесткие ограничения, по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть снимали, и сняли их достаточно быстро, оставив только те, которые сейчас важны и для обеспечения в целом финансовой стабильности, но не только», — рассказала Набиуллина.

Она уточнила, что основанием для введения режима снятия было то, что в страну практически не ввозится наличная валюта. В связи с этим ограничения, срок которых истекает 9 марта, будет действовать и дальше.

Кроме того, ЦБ не планирует повышать максимально возможную сумму наличной валюты к вывозу из России для физлиц — она и так достаточно большая, сообщает ТАСС.

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