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Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bank-rossii-v-marte-prodlit-ogranicheniya-na-snyatie-nalichnoj-valyuty
Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
Фото unsplash.com

Об этом 16 февраля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас нет возможности снять действующие валютные ограничения, однако они будут продлены с изменениями.

«Мы сначала ввели жесткие ограничения, по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть снимали, и сняли их достаточно быстро, оставив только те, которые сейчас важны и для обеспечения в целом финансовой стабильности, но не только», — рассказала Набиуллина.

Она уточнила, что основанием для введения режима снятия было то, что в страну практически не ввозится наличная валюта. В связи с этим ограничения, срок которых истекает 9 марта, будет действовать и дальше.

Кроме того, ЦБ не планирует повышать максимально возможную сумму наличной валюты к вывозу из России для физлиц — она и так достаточно большая, сообщает ТАСС.

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