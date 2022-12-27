В Центробанке не исключили возможность повышения ключевой ставки
В интервью РБК заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин рассказал, что банк России может прибегнуть к повышению ключевой ставки для удержания инфляции на уровне 4% к 2024 году и стабилизации экономики.
Главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев считает, что повышение ставки в 2023 году произойдет с большой вероятностью из-за высоких инфляционных рисков.
«Самые тяжелые санкции против российской экономики — это санкции против нефтегазового сектора. Взаимосвязь здесь такая: уменьшается экспорт, удешевляется рубль и повышается инфляция. Это только один из факторов риска, но состояние российской экономики тоже непростое», — объяснил Игорь Николаев.
В случае, если ключевую ставку поднимут, то вырастет она на 0,5 процентных пункта, добавил эксперт. Сейчас ключевая ставка ЦБ — 7,5%.
«Судя по тому, какие шаги в изменении ключевой ставки делает Россия, для начала повышение ключевой ставки вряд ли будет больше, чем на 0,5 процентных пункта», — цитирует Игоря Николаева радио Sputnik.
Читайте также: глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что трансформация российской экономики продлится не один год.
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Две аварии с участием рейсовых автобусов произошли в Сочи
- До двух падающих звезд в минуту: звездопад Квадрантиды кубанцы увидят в ночь на 4 января
- Первый банкомат отечественного производства выпустили в России
- Игроки ФК «Краснодар» вошли в рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира
- Вылетел с перекрестка и врезался в забор: 82-летний пенсионер погиб в ДТП в Кореновском районе