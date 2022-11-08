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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: трансформация российской экономики продлится не один год

Экономика
08.11.2022 15:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-tsb-rf-elvira-nabiullina-transformatsiya-rossijskoj-ekonomiki-prodlitsya-ne-odin-god
Видео канала «Кубань 24»

Об этом Эльвира Набиуллина заявила на заседании в Госдуме 8 ноября. Председатель Центробанка отметила, что в нынешних условиях невозможно ослабить валютные ограничения.

Так, сейчас из страны можно вывозить не более 10 тыс. долларов США. Кроме того, необходимо активизировать рынок ценных бумаг и привлекать в экономику больше частных инвесторов, подчеркнула Набиуллина.

При этом по итогам 10 месяцев 2022 года финансисты сообщают о росте кредитной активности россиян, например, на ипотечном рынке он составил 12%. Банк России рассчитывает в 2025 году вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5–6% годовых.

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