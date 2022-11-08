Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: трансформация российской экономики продлится не один год
Экономика
08.11.2022 15:03
Об этом Эльвира Набиуллина заявила на заседании в Госдуме 8 ноября. Председатель Центробанка отметила, что в нынешних условиях невозможно ослабить валютные ограничения.
Так, сейчас из страны можно вывозить не более 10 тыс. долларов США. Кроме того, необходимо активизировать рынок ценных бумаг и привлекать в экономику больше частных инвесторов, подчеркнула Набиуллина.
При этом по итогам 10 месяцев 2022 года финансисты сообщают о росте кредитной активности россиян, например, на ипотечном рынке он составил 12%. Банк России рассчитывает в 2025 году вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5–6% годовых.
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