В сочинском центре восстановления леопарда рассказали, почему Аибгу не выпустили в дикую природу

Фото Центра восстановления леопарда на Кавказе

Самка переднеазиатского леопарда Аибга родилась в 2018 году от Алоуса и Чери. Она проходила программу подготовки к самостоятельной жизни в естественной среде обитания, но так и не оказалась там.

«Была прилежной, но очень любопытной ученицей. Прекрасно сдала экзамен. Однако в дикую природу Аибга не попала», — говорится в Telegram-канале Центра восстановления леопарда на Кавказе.

По словам специалистов, Аибга не оказалась в естественной среде из-за чрезмерного любопытства и инициативности. К слову, именно ей в прошлом году два московских врача лечили поврежденный клык.

Теперь Аибга обитает в вольере по соседству с самцами Филоу и Фиштом. Так проходит первое знакомство леопардов, которые в дальнейшем могут принести потомство. По наблюдениям сотрудников, она пока отдает предпочтение Фишту.

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