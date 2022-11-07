Леопард Фишт из центра восстановления в Сочи переедет в зоологический парк

Видео пресс-службы Центра восстановления леопарда на Кавказе

Одного из первых леопардов, который появился в сочинском центре восстановления, так и не выпустили в дикую природу. Таким образом специалисты старались избежать близкородственного скрещивания, поскольку в числе первых на волю выпускали его сестру Викторию.

Сейчас девятилетний Фишт прошел полный курс подготовки в центре и стал хорошим охотником, говорят специалисты. Ему в вольер спокойно выпускают фазанов и перепелов, так как такая мелкая добыча его даже не интересует. Однако в дикую природу Фишта отпускать не будут, поэтому он вскоре отправится в зоологический парк. В какой именно, пока не сообщается.

«Фишт с сестрой Викторией родились 12 июля 2013 года. Это были первые котята, которые появились в нашем центре. Их родители — португальская пара леопардов Задиг и Андреа.

Свое имя самец получил в честь знаменитой горы на Западном Кавказе. «Фишт» в переводе с адыгского означает «седоглавый» — сообщает пресс-служба Центра восстановления леопарда на Кавказе в Telegram.

Ка писал интернет-портал «Кубань 24», последними из сочинского центра выпустили леопардов Лео, Хосту и Лауру. Хищники 16 июля отправились в леса Северной Осетии. Сейчас леопарды практически полностью освоили пространство Турмонского лесного массива.