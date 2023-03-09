В центре Тбилиси строят баррикады и дерутся с полицией из-за нового закона об иноагентах
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния.
Параллельно с заседанием у парламента собрались тысячи протестующих против законопроекта. По их мнению, закон об иноагентах может помешать получению Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза. В отношении протестующих спецназ применил слезоточивый газ и водометы.
В ночь на 8 марта силовики вытеснили участников акции с прилегающей к парламенту территории. По данным МВД, были задержаны 66 человек. В ходе беспорядков пострадали 50 сотрудников полиции. После этого днем 8 марта более 1 тыс. человек вновь собрались возле здания парламента.
В ночь на 9 марта спецназ начал оттеснять митингующих от здания парламента. Начались беспорядки. Протестующие били стекла здания парламента, выдергивали железные решетки на окнах, повалили железные ограждения и перевернули полицейскую машину. Затем участники беспорядков начали строить баррикады из подручных предметов, чтобы помешать спецназу двигаться вперед с прилегающей к парламенту на проспекте Руставели территории.
Участники протестов забросали силовиков камни, бутылками и другими предметами. Правоохранители начали разгонять протестующих водометами и слезоточивым газом. Начались массовые задержания. При этом протестующие пытались строить новые баррикады возле станции метро «Руставели» из скамеек и мусорных баков, сообщает ТАСС.
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