Иноагенты не смогут устроиться на муниципальную службу в Краснодарском крае

Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты ЗСК на пленарном заседании. В региональный закон «О муниципальной службе в Краснодарском крае» предложили внести изменения.

С новым законопроектом коллег ознакомил глава комитета по вопросам местного самоуправления ЗСК Андрей Дорошев. Он отметил, что краевой закон приводят в соответствие с федеральным. Согласно изменениям, гражданин РФ, признанный иноагентом, не сможет устроиться на муниципальную службу на Кубани.

Если муниципального служащего признают иноагентом, то его уволят. Для расторжения трудового договора в таких случаях предусмотрели дополнительное условие.

Кубанские парламентарии поддержали этот законопроект большинством голосов, сообщает пресс-служба ЗСК.

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