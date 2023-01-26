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Иноагенты не смогут устроиться на муниципальную службу в Краснодарском крае

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/inoagenty-ne-smogut-ustroitsya-na-munitsipalnuyu-sluzhbu-v-krasnodarskom-krae
Иноагенты не смогут устроиться на муниципальную службу в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ЗСК

Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты ЗСК на пленарном заседании. В региональный закон «О муниципальной службе в Краснодарском крае» предложили внести изменения.

С новым законопроектом коллег ознакомил глава комитета по вопросам местного самоуправления ЗСК Андрей Дорошев. Он отметил, что краевой закон приводят в соответствие с федеральным. Согласно изменениям, гражданин РФ, признанный иноагентом, не сможет устроиться на муниципальную службу на Кубани.

Если муниципального служащего признают иноагентом, то его уволят. Для расторжения трудового договора в таких случаях предусмотрели дополнительное условие.

Кубанские парламентарии поддержали этот законопроект большинством голосов, сообщает пресс-служба ЗСК.

Читайте также: Минюст РФ признал иноагентом краснодарского адвоката Михаила Беньяша. Он занимается адвокатской деятельностью с 2006 года и защищает гражданских активистов.

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