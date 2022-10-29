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Минюст РФ признал иноагентом краснодарского адвоката Михаила Беньяша

Общество
29.10.2022 09:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/minyust-rf-priznal-inoagentom-krasnodarskogo-advokata-mihaila-benyasha
Минюст РФ признал иноагентом краснодарского адвоката Михаила Беньяша
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Министерство юстиции России внесло в реестр физических лиц-иноагентов адвоката Михаила Беньяша из Краснодара.

Реестр опубликован на сайте ведомства.

Беньяш занимается адвокатской деятельностью с 2006 года, защищает гражданских активистов. Осенью 2018 года в его отношении возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. Адвокат, по версии следствия, в машине несколько раз ударил одного полицейского, ударов, а второго укусил за руку.

В 2019 году Ленинский районный суд признал адвоката виновным по делу о применении насилия в отношении сотрудника и назначил ему 30 тыс. рублей штрафа, а также 40 часов исправительных работ. После этого адвоката отправили под стражу. В феврале этого года Беньяша выпустили под подписку о невыезде после внесения залога в размере 600 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, Минюст России внес в реестр физлиц-иноагентов гендиректора телеканала «Дождь» (СМИ признано иностранным агентом) Наталью Синдееву и журналистку Екатерину Котрикадзе, а также Тараса Березовца, Ивана Яковина и Владимира Роменского. Также Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов компанию Bookmate, сообщает RT.

Читайте также: Минюст внес Макаревича, Гордееву, Гордона* и Шаца в список иноагентов.

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