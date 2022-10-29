Минюст РФ признал иноагентом краснодарского адвоката Михаила Беньяша
Министерство юстиции России внесло в реестр физических лиц-иноагентов адвоката Михаила Беньяша из Краснодара.
Реестр опубликован на сайте ведомства.
Беньяш занимается адвокатской деятельностью с 2006 года, защищает гражданских активистов. Осенью 2018 года в его отношении возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. Адвокат, по версии следствия, в машине несколько раз ударил одного полицейского, ударов, а второго укусил за руку.
В 2019 году Ленинский районный суд признал адвоката виновным по делу о применении насилия в отношении сотрудника и назначил ему 30 тыс. рублей штрафа, а также 40 часов исправительных работ. После этого адвоката отправили под стражу. В феврале этого года Беньяша выпустили под подписку о невыезде после внесения залога в размере 600 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».
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