Минюст РФ признал иноагентом краснодарского адвоката Михаила Беньяша

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Министерство юстиции России внесло в реестр физических лиц-иноагентов адвоката Михаила Беньяша из Краснодара.

Реестр опубликован на сайте ведомства.

Беньяш занимается адвокатской деятельностью с 2006 года, защищает гражданских активистов. Осенью 2018 года в его отношении возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. Адвокат, по версии следствия, в машине несколько раз ударил одного полицейского, ударов, а второго укусил за руку.

В 2019 году Ленинский районный суд признал адвоката виновным по делу о применении насилия в отношении сотрудника и назначил ему 30 тыс. рублей штрафа, а также 40 часов исправительных работ. После этого адвоката отправили под стражу. В феврале этого года Беньяша выпустили под подписку о невыезде после внесения залога в размере 600 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, Минюст России внес в реестр физлиц-иноагентов гендиректора телеканала «Дождь» (СМИ признано иностранным агентом) Наталью Синдееву и журналистку Екатерину Котрикадзе, а также Тараса Березовца, Ивана Яковина и Владимира Роменского. Также Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов компанию Bookmate, сообщает RT

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