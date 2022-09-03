Минюст внес Макаревича, Гордееву, Гордона* и Шаца в список иноагентов
Минюст России 2 сентября обновил список физлиц-иноагентов и реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
В перечень физлиц-иноагентов ведомство включило музыканта, основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича, украинского журналиста Дмитрия Гордона*, российскую журналистку Екатерину Гордееву, экс-директора «Фонда борьбы с коррупцией» [признан в РФ экстремистской организацией] Ивана Жданова, предпринимателя Бориса Зимина и политолога Федора Крашенинникова.
Включение их в список обосновано «осуществлением политической деятельности», в сведениях об иностранных источниках дохода указана Украина, сообщает RT.
В реестр иноагентов также добавили телеведущего Михаила Шаца, экс-депутата Юлию Галямину, журналистов Сергея Медведева, Кирилла Мартынова, Сергея Лойко и блогера Кирилла Федорова. Также в список попало ООО «Новости».
* Внесен Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.
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