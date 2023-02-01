В центре Сочи загорелось одноэтажное здание, огонь уничтожил 80 кв. метров

Пожар на улице Ударной в Центральном районе Сочи начался 1 февраля около 17:00. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно сильное пламя, поднимающееся над крышей дома.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 17:05. Прибыв на место в 17:12, специалисты установили, что горит одноэтажное здание. Огонь охватил 70 кв. м. В 17:20 пожар локализовали на площади 80 кв. м. В 18:06 пожар полностью потушили.

К ликвидации пожара привлечено 16 человек и 4 единицы техники. По предварительной информации пострадавших нет, эвакуация не проводилась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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