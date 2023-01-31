Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Анапе

Трагедия произошла в ночь на 31 января в поселке Пятихатки на улице Лесной.

Информация о возгорании поступила спасателям в 3:05. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь полностью охватил здание площадью 25 кв. м.

Возгорание в доме полностью ликвидировали в 3:20. На месте работали 10 спасателей и 3 единицы техники. При тушении пожарные обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем или замыкания электропроводки, пишет газета «Анапское Черноморье».

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