В центре Сочи задержали группу уличных валютных спекулянтов
Происшествия
18.11.2022 14:47
Правоохранители на одной из улиц Центрального района города задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконной банковской деятельности, и его предполагаемых сообщников 38 и 56 лет.
По предварительным данным, злоумышленники арендовали помещение и разместили там расчетно-кассовое оборудование. Они регулярно покупали и продавали иностранную валюту, при этом разрешительных документов на такую деятельность у них не было.
В ходе задержания полицейские изъяли прибор для проверки подлинности купюр и их подсчета, а также 9 млн рублей в российской и иностранной валюте.
Сейчас устанавливаются другие возможные факты их противоправной деятельности, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.
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