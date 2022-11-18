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В центре Сочи задержали группу уличных валютных спекулянтов

Происшествия
18.11.2022 14:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-sochi-zaderzhali-gruppu-ulichnyh-valyutnyh-spekulyantov
Видео пресс-службы УВД по городу Сочи

Правоохранители на одной из улиц Центрального района города задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконной банковской деятельности, и его предполагаемых сообщников 38 и 56 лет.

По предварительным данным, злоумышленники арендовали помещение и разместили там расчетно-кассовое оборудование. Они регулярно покупали и продавали иностранную валюту, при этом разрешительных документов на такую деятельность у них не было.

В ходе задержания полицейские изъяли прибор для проверки подлинности купюр и их подсчета, а также 9 млн рублей в российской и иностранной валюте.

Сейчас устанавливаются другие возможные факты их противоправной деятельности, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

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