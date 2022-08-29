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В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов

Происшествия
29.08.2022 15:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-sochi-passazhir-pytalsya-provezti-cherez-granitsu-bolee-25-3-tys-dollarov
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Сотрудники таможни в аэропорту Сочи остановили пассажира рейса Сочи — Стамбул. Мужчина следовал через «зеленый» коридор, пассажирскую таможенную декларацию он не подавал.

Во время опроса пассажир сообщил, что перевозит наличные деньги.

«В ходе таможенного осмотра у гражданина в портмоне была выявлена иностранная наличная валюта в сумме 25 тыс. 300 долларов США», — сказал начальник таможенного поста Аэропорт Сочи Александр Вьюков.

В России без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных на сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США.

Пассажиру вернули 10 тыс. долларов, остальное изъяли. На нарушителя завели административное дело за недекларирование средств.

Всего с начала года на таможенном посту сочинского аэропорта пресекли 12 фактов незаконного перемещения наличных через границу. Общая сумма составила порядка 2 млн рублей. Чаще всего нелегально вывезти валюту пытались в Турцию, Узбекистан и ОАЭ, сообщили сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

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