В Сочи пограничники ФСБ пресекли контрабанду партии сигарет

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Попытку нелегально ввезти в Россию табачную продукцию пресекли в пункте пропуска Адлер.

Во время контроля въезда автомобилей из Республики Абхазия пограничники выявили автомобиль, за рулем которого был 46-летний иностранец.

Машину досмотрели, обнаружили 3 тыс. 720 пачек сигарет импортного производства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

Табачную продукцию и автомобиль изъяли сотрудники таможни для принятия процессуального решения.

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