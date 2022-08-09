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В Сочи пограничники ФСБ пресекли контрабанду партии сигарет

Происшествия
09.08.2022 12:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pogranichniki-fsb-presekli-kontrabandu-partii-sigaret
В Сочи пограничники ФСБ пресекли контрабанду партии сигарет
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Попытку нелегально ввезти в Россию табачную продукцию пресекли в пункте пропуска Адлер.

Во время контроля въезда автомобилей из Республики Абхазия пограничники выявили автомобиль, за рулем которого был 46-летний иностранец.

Машину досмотрели, обнаружили 3 тыс. 720 пачек сигарет импортного производства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

Табачную продукцию и автомобиль изъяли сотрудники таможни для принятия процессуального решения.

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