В Новороссийске в контейнере из Узбекистана обнаружили более тонны наркосодержащей травы
Происшествия
09.08.2022 11:26
Новороссийские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через границу сушеной гармалы, содержащей в своем составе наркотическое средство.
Растение обнаружили в прибывшем по железной дороге из Узбекистана контейнере. Среди сухофруктов, шиповника, посуды и льняного масла находились снопы с сушеной травой. Товар должен был отправиться на сухогрузе в одну из стран Ближнего Востока.
Во время экспертизы установили, что сушеная трава является многолетним растением рода гармала и содержит в составе наркотическое вещество гармин. Общий вес травы составил 1 тыс. 184,4 кг.
Возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
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