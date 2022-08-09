В Новороссийске в контейнере из Узбекистана обнаружили более тонны наркосодержащей травы

Фото пресс-службы Федеральной таможенной службы

Новороссийские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через границу сушеной гармалы, содержащей в своем составе наркотическое средство.

Растение обнаружили в прибывшем по железной дороге из Узбекистана контейнере. Среди сухофруктов, шиповника, посуды и льняного масла находились снопы с сушеной травой. Товар должен был отправиться на сухогрузе в одну из стран Ближнего Востока.

Во время экспертизы установили, что сушеная трава является многолетним растением рода гармала и содержит в составе наркотическое вещество гармин. Общий вес травы составил 1 тыс. 184,4 кг.

Возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

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