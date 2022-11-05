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В центре Сочи по ночам будут закрывать проезд из-за ремонта дорог

Общество
05.11.2022 16:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-sochi-po-nocham-budut-zakryvat-proezd-iz-za-remonta-dorog
В центре Сочи по ночам будут закрывать проезд из-за ремонта дорог
Фото пресс-службы администрации Сочи

С 6 ноября с 21:00 до 6:00 будут ограничивать движение по улицам Москвина и Орджоникидзе на участке от улицы Войкова до улицы Театральной.

Запрет на проезд и парковку не коснется транспорта экстренных, аварийных и коммунальных служб.

Сейчас в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет ремонт на улицах Москвина, Орджоникидзе и Соколова. Для удобства горожан обновление дорожного полотна будет проходить по ночам.

«На время проведения работ на участках будут установлены соответствующие дорожные знаки. Просьба автовладельцам заранее планировать пути объезда и выбирать иные места для парковки, для того, чтобы не препятствовать проведению дорожных работ. А также оставлять номер телефона для связи, в случае, если машина все-таки осталась в зоне ремонтных работ», — цитирует обращение директора дептранса Вячеслава Бауэра пресс-служба администрации Сочи.

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