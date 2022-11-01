В Краснодаре с начала года «умные» датчики установили на 17 светофоров
Специальные светофоры оборудуют в разных районах краевого центра в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас специалисты завершают установку «умных» датчиков и наладку аппаратуры на последних участках.
«Адаптивные светофоры помогут улучшить пропускную способность автомагистралей и дорожный трафик, а также обеспечат безопасность на дорогах», — сообщил и. о. директора департамента транспорта Краснодара Евгений Беляков.
Он отметил, что по планам к 2024 году дорожное движение в городе в адаптивном режиме будут регулировать 90% светофоров.
С начала 2022 года «умные» датчики установили на светофоры по адресам:
- перекресток улиц Северной и Брюсова;
- перекресток улиц Ломоносова и Головатого;
- перекресток улиц Промышленной и Березанской;
- перекресток улиц Старокубанской и Бургасской;
- перекресток улиц Атарбекова и Воровского;
- перекресток улиц Дальней и Гаражной;
- перекресток улиц Калинина и Кропоткина;
- перекресток улиц Российской и ул. Декабристов;
- перекресток улиц Уральской и Дунайской;
- перекресток улиц Каляева и Алма-Атинской;
- перекресток улиц Горького и Красноармейской;
- перекресток улиц Уральской и 1-го Мая;
- перекресток улиц Дзержинского и Нефтяной;
- в районе улицы Бородинской, 156/2;
- в районе улицы Восточно-Кругликовской, 64/1;
- перекресток улиц Бабушкина и Каляева;
- перекресток улиц Красной и Ленина в станице Старокорсунской.
«Умные» светофоры помогают продлевать или сокращать фазы движения. Датчики регистрируют интенсивность транспортных потоков по направлениям и отдают приоритет направлениям с наиболее интенсивным движением. Ранее их установили на улицах: Российской, Школьной, Сормовской, Восточно-Кругликовской, Буденного, Солнечной, Лизы Чайкиной, Думенко и Проспекте Чекистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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- В Краснодаре с начала года «умные» датчики установили на 17 светофоров