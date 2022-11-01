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В Краснодаре с начала года «умные» датчики установили на 17 светофоров

Общество
01.11.2022 18:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-nachala-goda-umnye-datchiki-ustanovili-na-17-svetoforov
В Краснодаре с начала года «умные» датчики установили на 17 светофоров
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Специальные светофоры оборудуют в разных районах краевого центра в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас специалисты завершают установку «умных» датчиков и наладку аппаратуры на последних участках.

«Адаптивные светофоры помогут улучшить пропускную способность автомагистралей и дорожный трафик, а также обеспечат безопасность на дорогах», — сообщил и. о. директора департамента транспорта Краснодара Евгений Беляков.

Он отметил, что по планам к 2024 году дорожное движение в городе в адаптивном режиме будут регулировать 90% светофоров.

С начала 2022 года «умные» датчики установили на светофоры по адресам:

  • перекресток улиц Северной и Брюсова;
  • перекресток улиц Ломоносова и Головатого;
  • перекресток улиц Промышленной и Березанской;
  • перекресток улиц Старокубанской и Бургасской;
  • перекресток улиц Атарбекова и Воровского;
  • перекресток улиц Дальней и Гаражной;
  • перекресток улиц Калинина и Кропоткина;
  • перекресток улиц Российской и ул. Декабристов;
  • перекресток улиц Уральской и Дунайской;
  • перекресток улиц Каляева и Алма-Атинской;
  • перекресток улиц Горького и Красноармейской;
  • перекресток улиц Уральской и 1-го Мая;
  • перекресток улиц Дзержинского и Нефтяной;
  • в районе улицы Бородинской, 156/2;
  • в районе улицы Восточно-Кругликовской, 64/1;
  • перекресток улиц Бабушкина и Каляева;
  • перекресток улиц Красной и Ленина в станице Старокорсунской.

«Умные» светофоры помогают продлевать или сокращать фазы движения. Датчики регистрируют интенсивность транспортных потоков по направлениям и отдают приоритет направлениям с наиболее интенсивным движением. Ранее их установили на улицах: Российской, Школьной, Сормовской, Восточно-Кругликовской, Буденного, Солнечной, Лизы Чайкиной, Думенко и Проспекте Чекистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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