В Краснодаре с начала года «умные» датчики установили на 17 светофоров

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Специальные светофоры оборудуют в разных районах краевого центра в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас специалисты завершают установку «умных» датчиков и наладку аппаратуры на последних участках.

«Адаптивные светофоры помогут улучшить пропускную способность автомагистралей и дорожный трафик, а также обеспечат безопасность на дорогах», — сообщил и. о. директора департамента транспорта Краснодара Евгений Беляков.

Он отметил, что по планам к 2024 году дорожное движение в городе в адаптивном режиме будут регулировать 90% светофоров.

С начала 2022 года «умные» датчики установили на светофоры по адресам:

перекресток улиц Северной и Брюсова;

перекресток улиц Ломоносова и Головатого;

перекресток улиц Промышленной и Березанской;

перекресток улиц Старокубанской и Бургасской;

перекресток улиц Атарбекова и Воровского;

перекресток улиц Дальней и Гаражной;

перекресток улиц Калинина и Кропоткина;

перекресток улиц Российской и ул. Декабристов;

перекресток улиц Уральской и Дунайской;

перекресток улиц Каляева и Алма-Атинской;

перекресток улиц Горького и Красноармейской;

перекресток улиц Уральской и 1-го Мая;

перекресток улиц Дзержинского и Нефтяной;

в районе улицы Бородинской, 156/2;

в районе улицы Восточно-Кругликовской, 64/1;

перекресток улиц Бабушкина и Каляева;

перекресток улиц Красной и Ленина в станице Старокорсунской.

«Умные» светофоры помогают продлевать или сокращать фазы движения. Датчики регистрируют интенсивность транспортных потоков по направлениям и отдают приоритет направлениям с наиболее интенсивным движением. Ранее их установили на улицах: Российской, Школьной, Сормовской, Восточно-Кругликовской, Буденного, Солнечной, Лизы Чайкиной, Думенко и Проспекте Чекистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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