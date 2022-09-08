В Краснодаре установили светофор на перекрестке улиц Атарбекова и Воровского
Общество
08.09.2022 10:55
С просьбой установить светофор на этом перекрестке в Фестивальном микрорайоне обратился местный житель во время личного приема прокурора Краснодарского края.
Прокуратура Краснодара провела проверку и выявила нарушения в сфере безопасности дорожного движения на этом участке дороги. Должностному лицу администрации города внесли представление.
Светофоры на перекрестке улиц Атарбекова и Воровского уже установили. С начала 2022 года это уже второй перекресток в Краснодаре, который оснастили светофорами после вмешательства прокуратуры. Ранее это сделали на перекрестке улиц Уральской и Дунайской в микрорайоне ХБК, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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