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В Краснодаре установили светофор на перекрестке улиц Атарбекова и Воровского

Общество
08.09.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ustanovili-svetofor-na-perekrestke-ulits-atarbekova-i-vorovskogo
В Краснодаре установили светофор на перекрестке улиц Атарбекова и Воровского
Фото unsplash.com

С просьбой установить светофор на этом перекрестке в Фестивальном микрорайоне обратился местный житель во время личного приема прокурора Краснодарского края.

Прокуратура Краснодара провела проверку и выявила нарушения в сфере безопасности дорожного движения на этом участке дороги. Должностному лицу администрации города внесли представление.

Светофоры на перекрестке улиц Атарбекова и Воровского уже установили. С начала 2022 года это уже второй перекресток в Краснодаре, который оснастили светофорами после вмешательства прокуратуры. Ранее это сделали на перекрестке улиц Уральской и Дунайской в микрорайоне ХБК, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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