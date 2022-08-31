В Краснодаре по нацпроекту установили 12 «умных» светофоров
«Умные» светофоры в зависимости от интенсивности движения могут менять длительность работы сигналов. В Краснодаре их устанавливают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Специальные адаптивные светофоры улучшают пропускную способность дороги способствуют повышению безопасности движения.
«Умные» светофоры установили на пересечении улиц Уральской и Дунайской, Северной и Брюсова, Каляева и Алма-Атинской, Ломоносова и Головатого, Горького и Красноармейской. А также на перекрестках Промышленной и Березанской, Уральской и 1 Мая, Старокубанской и Бургасской, Дзержинского и Нефтяной, Атарбекова и Воровского. Кроме того, светофоры с «умными» датчиками появились в районе улицы Бородинской, 156/2 и Восточно-Кругликовской, 64/1.
До 1 ноября в краевой столице планируют установить еще пять таких светофоров. Их расположат на пересечении улиц Дальней и Гаражной, Калинина и Кропоткина, Бабушкина и Каляева, Российской и Декабристов. А также на пересечении улиц Красной и Ленина в станице Старокорсунской.
Планируется, что к 2024 году движение в городе будут регулировать 90% светофоров в адаптивном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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