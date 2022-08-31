Кондратьев: с 2019 года по нацпроекту в Краснодарском крае отремонтировали свыше 900 км трасс

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 31 августа.

Глава Кубани отметил, что с 2019 года по нацпроекту в регионе привели в порядок свыше 900 км дорог.

«Более 900 км дорог, порядка 110 км уличного освещения, сотни камер видеонаблюдения и светофоров, мосты и наземные пешеходные переходы. Это основная часть того, что мы сделали в крае за четыре года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря программе приводим в порядок центральные магистрали наших муниципалитетов. Обустраиваем тротуары, бордюры, устанавливаем освещение. В приоритете участки, ведущие к школам, больницам, детским садам», — написал Кондратьев в Telegram.

Финансирование нацпроекта с 2019 по 2022 год составило 35,6 млрд рублей. Средства направили на ремонт улиц в Краснодаре, Сочи и Новороссийске и участков краевых трасс. Также по нацпроекту строят крупные объекты. В их числе Яблоновский мост, который планируют сдать в 2023 году, трасса Краснодар — Ейск, завершить ее строительство планируют в 2027 году. Участок протяженностью 11,5 км в Тимашевском районе уже ввели в эксплуатацию.

С 2019 года отремонтировали 48 участков региональных трасс. Их общая протяженность составила 270,7 км. Также обновили 228 улиц длиной порядка 272 км в Краснодаре. В Сочи привели в порядок 274 улицы, это 276 км. В Новороссийске отремонтировали 114 улиц общей протяженностью 103 км.

Кроме того, обустроили освещение на 110 км трасс регионального значения и установили 1 тыс. 181 камеру. Отремонтировали три моста в Лабинском районе, Горячем Ключе и на дороге Майкоп — Туапсе в Туапсинском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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