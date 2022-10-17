В центре Сочи оползень грозит обрушением части дороги возле парка «Ривьера»

Видео канала «Кубань 24»

Речь идет об участке на пересечении улиц Гагарина и Егорова. Специалисты связали движение грунта с прошедшими дождями.

«На этом спуске одностороннее движение. Но, как видите, для машин этот участок не опасен. А вот пешеходам здесь не пройти. Грунт съехал и разрушил тротуар. Все это произошло на спуске с парка «Ривьера». Возможная причина: прошедшие дожди, в том числе летние ливни. Все вместе спровоцировало движение грунта. На оползневом участке стоят ограждения и предупредительные ленты. Однако будем надеяться, что эту проблему решат оперативно», — сообщает корреспондент Юлия Проценко.

Для обследования на место выехали специалисты из управления автомобильных дорог. Также ситуация находится под контролем городских властей. Ведется круглосуточный мониторинг этого участка.

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