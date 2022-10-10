В Сочи завершили ремонт оползневого участка Новороссийского шоссе

Фото пресс-службы администрации Сочи

О завершении работ на Новороссийском шоссе сообщили 10 октября. На участке протяженностью 54 м возвели низовую подпорную стену, пробурили 24 скважины, укрепили откосы.

Кроме того, восстановили дорожное покрытие, нанесли разметку и установили ограждение.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи сообщили, что завершается ремонт и на участке Сухумского шоссе. Кроме того, на курорте планируют провести диагностику оползневых участков на дорогах. По ее результатам примут решения о необходимости устройства новых защитных сооружений и очередности ремонта существующих.

До конца года противооползневые мероприятия планируют выполнить на пяти участках от села Нижняя Шиловка до села Ермоловка. Также на двух участках Сухумского шоссе, на улице Джапаридзе и улице Госпитальной.

Всего в курортном городе в настоящее время порядка 200 оползневых участков на более чем 50 дорогах, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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