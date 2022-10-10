В Сочи новую подпорную стену на улице Цюрупы планируют начать строить в октябре

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В редакцию интернет-портала «Кубань 24» обратились обеспокоенные жители дома № 13а на улице Цюрупы. Там летом из-за мощных ливней и подтоплений рухнула подпорная стена.

По словам жильцов дома, они сообщали в мэрию курорта о неудовлетворительном состоянии конструкции. После того, как в июле оползень разрушил стену, начались работы по устранению последствий и укреплению уцелевшей части конструкции. Но уже почти месяц, как работы приостановили. Обеспокоенные жители рассказали, что движение грунта продолжается, и они всерьез опасаются, что к ним «съедут» дома с улицы Госпитальной.

Кроме того, местные жители отметили, что стена перекрыла большую часть ливневок и вода начинает скапливаться и подтапливать подъезды. По мнению обратившихся, есть угроза фундаменту дома.

В администрации Сочи сообщили, что планируется строительство новой стены. После оползня на месте ввели режим ЧС муниципального характера. С помощью спецтехники расчистили придомовую территорию, вывезли грунт. Мониторинг оползневых процессов на улице Цюрупы ведется круглосуточно.

«Подготовлена проектно-сметная документация для строительства опорной стены. На эти цели потребуется свыше 300 млн рублей. Департамент строительства администрации города Сочи запросил краевое финансирование, получено подтверждение. Работы планируется начать до конца года. Мы ожидаем поступления финансирования в октябре и сразу начнем строить», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подпорная стена на улице Цюрупы, 13 рухнула 23 июля. Завалило семь припаркованных машин. Людей в них не было. Эвакуация не потребовалась.